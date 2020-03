Dziś Międzynarodowy Dzień Kobiet

8 marca w kilkudziesięciu krajach świata jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Kobiet. Został ustanowiony w 1910 roku w Kopenhadze przez socjalistki, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie płci, w tym o przyznanie kobietom praw wyborczych.

A Radio Szczecin rozdaje kwiaty w regionie - tysiąc tulipanów dla tysiąca pań.

W Polsce po przemianach ustrojowych 1989 roku święto straciło na znaczeniu, pozostał jednak zwyczaj składania życzeń, wręczania kwiatów i podarunków. Centralne obchody zostały zniesione w 1993 roku. Dzień Kobiet był popularny w okresie PRL, obowiązkowo obchodzono go w szkołach i zakładach pracy. Organizowano okolicznościowe akademie, były przemówienia, toasty i prezenty. Panie otrzymywały głównie rzeczy, których brakowało na rynku, jak rajstopy, ręczniki, mydła, kawę czy herbatę. Propagandowe artykuły w prasie oraz utrzymane w podobnej stylistyce materiały radiowe i telewizyjne, przypominały obywatelom o wielkich ideach socjalizmu.Na świecie pierwszy raz obchodzono Dzień Kobiet nieformalnie w 1909 roku w Stanach Zjednoczonych. Z kolei po raz pierwszy jako międzynarodowe święto, był obchodzony 19 marca 1911 roku w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Domagano się wtedy prawa kobiet do głosowania i obejmowania stanowisk publicznych przez kobiety, a także - do pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy.Za pierwowzór Dnia Kobiet można uważać Matronalia, obchodzone w starożytnym Rzymie. Było to święto przypadające w pierwszym tygodniu marca, związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z tej okazji mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia.Nasza ekipa będzie między innymi na Jasnych Błoniach, Wałach Chrobrego w Szczecinie czy w Stargardzie. W programie Radia Szczecin Grzegorz Lament będzie relacjonował reakcje pań na przygotowaną przez nas niespodziankę. Ponad to, zdjęcia oraz film z obchodów Dnia Kobiet obejrzycie na naszej stronie internetowej oraz radiowym Facebooku. Tulipany zapewniła Hurtownia Kwiatów WJM ze Szczecina.