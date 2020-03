Radio Szczecin z kwiatami u poddanych kwarantannie kobiet z Polic [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dziś Dzień Kobiet, więc nie mogło zabraknąć kwiatów dla pań od Radia Szczecin. Zwłaszcza tych, które świętowanie mają mocno ograniczone.

Nasza ekipa z tysiącem pięknych tulipanów krąży w niedzielę po regionie. Postanowiliśmy odwiedzić też te dziewczęta, które od kilku dni zamknięte są w internacie w Policach. W niedzielę o północy kończy się ich kwarantanna, bo na szczęście u chorych koleżanek nie wykryto koronawirusa. Ale po północy to byłoby już po Dniu Kobiet, dlatego Grzegorz Lament odwiedził je przed południem.- Chcieliśmy przekazać dziewczynom z internatu kwiaty od Radia Szczecin. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. No może jeszcze w kosmos to byśmy dzisiaj nie polecieli, ale z kwiatami do internatu w Policach to żaden problem. Proszę pozdrowić dziewczyny od Radia Szczecin - mówił Grzegorz Lament.- Byliście zdecydowanie pierwsi. Jest ekscytacja przed wyjściem o północy. Napisaliśmy do was na Facebooku i bardzo się cieszymy, że się skontaktowaliście i całą akcję od początku do końca zorganizowaliście. Pozdrowię je oczywiście - mówi opiekun grupy.- Dziękujemy. Mamy się super - krzyczały z okien uczennice.Radiowej ekipy z kwiatami szukajcie w Stargardzie i Szczecinie.