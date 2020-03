Uczniowie z Polic zakończyli kwarantannę

Po blisko tygodniu w zamknięciu, uczniowie z Polic mogli opuścić budynki internatów. Zakończyła się kwarantanna w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza.

Sanepid zdecydował o jej wprowadzeniu w miniony wtorek po tym, jak do szpitala wojewódzkiego w Szczecinie trafiły dwie uczennice z polickiego internatu z podejrzeniem koronawirusa.Nikt z uczniów w tym czasie nie zachorował. Budynek opuścili o północy, tańcząc poloneza w dobrych samopoczuciach. - Jak przed chwilą wyszliśmy to czułem trawę, było dobrze. - Fajnie było. - Był kontakt z rodzicami więc było świetnie - mówili uczniowie.Testy u uczennic, które trafiły do szpitala nie wykazały koronawirusa.