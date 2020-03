Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Awaria sieci wodociągowej na ulicy Włościańskiej przy skrzyżowaniu ze Szczawiową w Szczecinie.

Od rana prace w tej części miasta prowadzą ekipy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Niestety wiążą się z całkowitym zamknięciem dla kierowców łącznika ulicy Włościańskiej - mówi Tomasz Makowski z ZWiK w Szczecinie.



- Uszkodzeniu uległ wodociąg o średnicy 150 mm. Dodatkowo woda wypłukała podbudowę jezdni i wybrzuszył się asfalt. Jest konieczność zajęcia właściwie całego pasa jezdni, stąd wyłączenie. Chcielibyśmy to skończyć jak najszybciej, a jutro uzupełnić asfalt - mówi Makowski.



Utrudnienia dla kierowców w tej części Szczecina potrwać mogą aż do godzin popołudniowych we wtorek.