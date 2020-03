Miasto przypomina o zaświadczeniach do głosowania poza miejscem zameldowania

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie chcesz stać w kolejce, wypełnij wniosek jak najszybciej. Można już pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zameldowania.

Urząd Miasta w Szczecinie obsłużył do tej pory zaledwie 50 osób. A jak informuje dyrektor Biura Rady Miasta Rafał Miszczuk, największe kolejki są właśnie przed wyborami prezydenckimi. Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty, aby pobrać zaświadczenie.



- Biuro Obsługi Interesanta to jest właściwe miejsce żeby pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wydawane jest od ręki. Z takim zaświadczeniem udajemy się do wybranej komisji na terenie kraju i głosujemy. Bardzo ważne jest to, że jak już je pobierzemy, to żeby go nie zgubić. Bo jak do tego dojdzie, to ono jest opatrzone specjalnym hologramem i nie zagłosujemy w żadnym lokalu wyborczym - mówi Miszczuk.



Zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zameldowania można pobrać do 8 maja. Natomiast w niedzielę 10 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich.