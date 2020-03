Świnoujście: powstaje centrum edukacyjne z krytym basenem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki powstaje przy ul. Gdyńskiej w Świnoujściu. Docelowo ma być dostępne nie tylko dla mieszkańców miasta, ale i dla turystów przebywających nad morzem.

To jedna z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców Świnoujścia inwestycji.



- W tym miejscu docelowo powstanie hala sportowa z obiektem krytej pływalni, boisko zewnętrzne do gry w piłkę ręczną i innych gier zespołowych, trybuny będą składane - zapowiada kierownik kontraktu z firmy Mirbud, Andrzej Rosocha.



Ostateczny termin realizacji inwestycji wykonywanej w trybie "zaprojektuj i wybuduj" wyznaczono na październik 2020 roku. Wartość zadania to ponad 43 miliony złotych. Prawie 5 mln z tej kwoty pochodzi z Programu Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.