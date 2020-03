Bez wyroku dla "Oczki" i "Dudusia"

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

"Oczko" i "Duduś" nie odpowiedzą za pomocnictwo w zabójstwie ochroniarza z poznańskiej agencji towarzyskiej El Chico z 1995 roku.

Pierwszy wyrok w tej sprawie był skazujący, ale Sąd Apelacyjny w Szczecinie go uchylił i skierował do ponownego rozparzenia.



W poniedziałek sędzia Dariusz Ścisłowski z Sądu Okręgowego w Szczecinie podzielił stanowisko Sądu Apelacyjnego, że nie ma wystarczających dowodów na to, że Marek M. ps. "Oczko" i Marek D. ps. "Duduś" podżegali do zabójstwa.



- Ponowne postępowanie dowodowe, które zostało przeprowadzone przez sąd w obecnym składzie, ono w żaden istotny sposób nie zmieniło tych ustaleń, które potwierdził sąd apelacyjny w uzasadnieniu swojego wyroku, który uchylał tą sprawę i przekazywał do ponownego rozpoznania - powiedział sędzia Dariusz Ścisłowski.



Sędzia Ścisłowski powiedział, że jest zbyt wiele wątpliwości, by móc skazać za podżeganie do zabójstwa. A wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonych.



- Sąd przyjął, że jedyny możliwy czyn do przypisania obydwu oskarżonym to jest czyn polegający na podżeganiu do wymuszeń rozbójniczych w agencjach towarzyskich w Poznaniu i w związku z tym, że karalność tego przestępstwa się przedawniła, nie pozostawało sądowi nic innego, jak umorzenie postępowania w tej części - tłumaczył sędzia Ścisłowski.



W procesie skazany został jedynie Marek D. ps. "Duduś" za posiadanie dwóch nabojów bez zezwolenia. Wyrok to osiem miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna nie trafi jednak za kratki, bo odsiadkę odbył, podczas tymczasowego aresztowania.



W latach 90. Marek M. ps. "Oczko" i Marek D. ps. "Duduś" kierowali zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Obaj zostali za to skazani i odbyli wyroki.