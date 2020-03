Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Rozliczenie PIT przez internet zyskuje na popularności. Prawie 100 tysięcy osób w naszym województwie, skorzystało już z usługi "Twój e-PIT".

To funkcja, dzięki której możemy złożyć rozliczenie podatkowe za pomocą laptopa czy smartfona bez wychodzenia z domu.



To jednak dopiero początek sezonu na PIT-y - podkreśla Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



- Z tej opcji mogłoby skorzystać ok. 700 tysięcy podatników w naszym województwie, więc jest jeszcze potencjał. Dla podatników, którzy oczekują na zwrot mamy zachętę: termin zwrotu będzie szybszy - mamy 45 dni, a nie 90. Jest to istotna różnica, jeśli czekamy na zwrot pieniędzy - podkreśliła Małgorzata Brzoza.



Termin rozliczenia się z fiskusem mija 30 kwietnia.