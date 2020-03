Dwie ofiary koronawirusa w Niemczech

Fot. pixabay.com / amrothman (CC0 domena publiczna)

W Niemczech odnotowano dwie pierwsze śmiertelne ofiary koronawirusa. Poinformowało o tym Ministerstwo Zdrowia Nadrenii Północnej Westfalii.

W Essen zmarła 89-letnia kobieta, druga śmiertelna ofiara pochodzi z miejscowości Heinsberg. Obecnie, według najnowszych danych Instytutu Roberta Kocha w Niemczech stwierdzono 1112 przypadków koronawirusa.



Jak informuje ministerstwo zdrowia Nadrenii Północnej Westfalii u osiemdziesięciodziewięcioletniej mieszkanki Essen patogen wykryto we wtorek, od razu trafiła do szpitala. Kobieta była wcześniej chora i jej ogólny stan w chwili przyjęcia do szpitala był ciężki. Wiek i płeć drugiej ofiary na razie nie ujawniono.



W niedzielę w jednym z egipskich szpitali zmarł jeszcze jeden Niemiec zarażony koronawirusem. Lokalne władze Brandenburgii poinformowały, że w poniedziałek z powodu potwierdzenia patogenu u jednej kobiety z niewielkiej miejscowości Neustadt, 5 tysięcy mieszkańców objęto domową kwarantanną. Profilaktycznie zamknięto tamtejszą szkołę.