Zamykać szkoły z powodu koronawirusa? Dyskusja w "RSnW'

Fot. pixabay.com / leo2014 (CC0 domena publiczna)

Decyzje podejmujmy racjonalnie i w spokoju - tak o panice dotyczącej koronawirusa mówili goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór". Odnosili się w ten sposób do ewentualnego zamykania szkół czy odwoływania wydarzeń masowych.

W poniedziałek po południu odwołano lekcje w Szkole Podstawowej nr 45 i przedszkolu nr 58 w Szczecinie. U dzieci podejrzewa się w koronawirusa. Są w szpitalu na badaniach. Decyzję o zamknięciu szkoły do czwartku podjęła dyrekcja placówki.



Jak mówi Jerzy Sołtysiak, zachodniopomorski wicekurator oświaty, dyrektorzy placówek w regionie są przygotowani na takie sytuacje. - Są to sytuacje mało komfortowe dla dyrektorów, jednak pewne emocje im towarzyszą. Niemniej my jednak apelujemy cały czas o to, żeby te decyzje były podejmowane w całkowitym spokoju. Na ten moment mogę powiedzieć, że na terenie szkół i przedszkoli w województwie zachodniopomorskim, nie stwierdzono zakażenia koronawirusem - powiedział Sołtysiak.



Małgorzata Kapłan, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie dodawała, że czujni muszą być też rodzice. - Żeby nie puszczać chorych dzieci do szkoły, ale też, żeby rodzice, którzy byli z tymi dziećmi za granicą, szczególnie tam, gdzie występują ogniska koronawirusa, żeby szczególnie zwracali uwagę na pojawiające się możliwe objawy i jeśli one się pojawiają to, żeby nie puszczać tych dzieci do szkoły - powiedziała Kapłan.



- Świnoujście zdecydowało o tym, by odwołać imprezy miejskie, które miały odbyć się w Miejskim Domu Kultury - mówi Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia. - Miałam okazję osobiście poprosić o konsultacje lekarzy i służby sanitarne, jak powinniśmy zachować się w takiej sytuacji. Środowisko medyczne i sanitarne niemal jednoznacznie odpowiedziało, że lepiej dla bezpieczeństwa odwołać duże imprezy.



W Zachodniopomorskiem potwierdzono do tej pory dwa przypadki zarażenia koronawirusem. To małżeństwo ze Stargardu, które przebywa w szpitalu przy Arkońskiej w Szczecinie.