Sprzęt do testów na koronawirusa już w Szczecinie

W Szczecinie będzie można wykrywać koronawirusa. W poniedziałek wieczorem specjalistyczny sprzęt do badań trafił do szpitala przy ulicy Arkońskiej. Dzięki temu, nie trzy dni, a cztery godziny potrwa diagnozowanie.

Do tej pory, pobrany od pacjenta materiał trzeba było wysyłać do laboratorium poza regionem. Oczekiwanie na wyniki trwało nawet 72 godziny.W poniedziałek niezbędny sprzęt trafił do oddziału zakaźnego przy ulicy Arkońskiej - mówi Mateusz Iżakowski, p.o. rzecznika prasowego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie Arkońska-Zdunowo. - Ten sprzęt jest naprawdę bardzo wyjątkowy. Po pierwsze w ciągu czterech godzin będziemy w stanie stwierdzić, czy ktoś jest zarażony koronawirusem czy też nie. A po drugie będziemy mogli jednocześnie przebadać aż 12 próbek.- Teraz sprzęt będzie instalowany i konfigurowany - dodał Iżakowski. - W środę są przewidziane szkolenia dla personelu i mam nadzieję, że od czwartku od 6 rano będziemy mogli ruszyć z badaniami.Na razie kilkanaście laboratoriów diagnozuje w Polsce obecność koronawirusa. W regionie do tej pory takiego nie było.Obecnie w szczecińskim szpitalu na oddziale zakaźnym przebywa małżeństwo ze Stargardu zakażone koronawirusem.