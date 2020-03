Wiceprezydent Soska: Od środy szczecińskie pływalnie zamknięte

W związku z zagrożeniem koronawirusem wszystkie szczecińskie pływalnie od środy będą zamknięte - zapowiada w "Samorządowej przeplatance" zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska.

- Rzeczywiście woda jest doskonałym nośnikiem dla tej choroby - informuje Soska. - Dziś musimy podjąć wszystkie możliwe działania prewencyjne. Nawet jeśli one pociągają za sobą pewne niedogodności, to trzeba podejmować takie decyzje.Wiceprezydent Soska liczy się z tym, że decyzje z zamykaniem niektórych instytucji w mieście, będą wiązały się z konsekwencjami finansowymi.- Na pewno to będzie ograniczenie przychodów ze sprzedaży biletów, ale tu będziemy chcieli zawierać porozumienia z podmiotami, które prowadzą działalność gospodarczą na tych obiektach, które będą zmierzały w stronę przesunięcia pewnych świadczeń na ich rzecz na przyszłość, ale dobro mieszkańców jest na pierwszym miejscu - podkreśla wiceprezydent Szczecina.W związku z zagrożeniem koronawirusem także Filharmonia Szczecińska odwołała wszystkie wydarzenia zaplanowane od 11 do 31 marca.