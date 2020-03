Obostrzenia na statkach przez koronawirusa

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Obostrzenia związane z ewentualną epidemią na statkach. Pasażerowie promów pływających do Szwecji ze Świnoujścia muszą wypełniać formularze, w których podają swój adres zamieszkania i kontakt.

Chodzi o to, aby ułatwić kontakt z pasażerami promu, w razie gdy na jego pokładzie znajdzie się osoba zakażona wirusem. Na statkach handlowych, kapitanowie przed wejściem do portu mają obowiązek dowiedzieć się od agenta, który pilotuje statek, jakie przepisy dotyczące koronawirusa obowiązują w kraju, do którego płynie jednostka.