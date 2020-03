Tajemnice magazynów broni jądrowej [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wciąż odkrywamy tajemnice magazynów broni jądrowej, jakie znajdowały się na terenie Polski w okresie "zimnej wojny" - powiedział podczas wykładu w Książnicy Pomorskiej dr Grzegorz Kiarszys z Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Trzy magazyny zostały wybudowane przez polskie bataliony inżynieryjno-budowlane. A sfinansował je polski rząd.



- Były trzy magazyny zbudowane w ramach przedsięwzięcia "Wisła", natomiast liczba głowic jest tylko przypuszczalna, ponieważ zachowały się dokumenty z połowy lat 80., które mówią o tym, że tych głowic mogło być coś pomiędzy 159 a 191. Nie mamy natomiast pewności co do tego, czy te dokumenty podają faktyczną liczbę głowic - powiedział dr Grzegorz Kiarszys.



Mimo upływu ponad 50 lat wciąż nie wiemy wszystkiego na temat magazynów.



- W chwili, gdy one były ukończone, w grudniu 1969 roku, magazyny były przekazane Związkowi Radzieckiemu i od tego czasu siły Związku Radzieckiego przebywały w tych magazynach, natomiast strona polska nie miała, ani kontroli, ani wstępu do tych obiektów - stwierdził dr Kiarszys.



Dr Grzegorz Kiarszys jest autorem wydanej przez Uniwersytet Szczeciński książki "Atomowi żołnierze wolności. Archeologia magazynów broni jądrowej w Polsce".