Przechodzisz kwarantannę? Nie trzeba starać się o zwolnienie lekarskie

Za okres trwania kwarantanny przysługuje zasiłek chorobowy - mówił w "Radiu Szczecin na Wieczór" Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa zachodniopomorskiego.

Karol Jagielski poinformował także, że aby dostać zwolnienie nie trzeba iść do lekarza rodzinnego.- Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego lub Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego o objęciu kogoś izolacją czy kwarantanną wystarczy, jest podstawą do wypłaty tych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, czyli nie musimy szukać zwolnienia lekarskiego u lekarza np. rodzinnego - powiedział Jagielski.Rzecznik ZUS-u dodał, że specustawa dotycząca koronowirusa, podpisana przez Prezydenta RP, wprowadza dodatkowo 14 dni zasiłku opiekuńczego dla rodziców.- Jeżeli muszą sprawować opiekę nad dzieckiem do lat 8., a ta opieka jest związana z tzw. nieprzewidzianym zamknięciem placówki: żłobka, przedszkola, klubu dzielnicowego czy szkoły - powiedział rzecznik ZUS-u.Wojciech Chmurak, radca prawny i ekspert prawa, wyjaśniał czym jest "nieprzewidziane zamknięcie placówki".- W mojej ocenie należałoby to interpretować w miarę możliwości szeroko i uznawać te sytuacje za niespodziewane, gdyż już sama choroba i rozwój tej choroby, zagrożenie jest czymś niespodziewanym, niespotykanym. Nie możemy się tego spodziewać. W związku z tym w tą stronę powinno to być interpretowane - uważa Chmurak.W Szczecinie na razie władze miasta nie zalecają dyrektorom zamykania szkół.