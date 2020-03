Rezerwy budżetu miasta uruchomione

Ponad 1 milion 200 tysięcy złotych z budżetu Szczecina przeznaczonych będzie na walkę z koronawirusem. To pieniądze z rezerw budżetu miasta.

Decyzję o ich uruchomieniu podjął prezydent Piotr Krzystek wraz z Wydziałem Zarządzenia Kryzysowego.- To są działania w zakresie zakupów dodatkowych środków czystości, środków ochrony dla jednostek podlegającym prezydentowi. Są podjęte działania dotyczące tego, by zabezpieczyć zarówno interesantów jak i pracowników Biura Obsługi Interesantów - powiedział zastępca prezydenta miasta, Krzysztof Soska.Jak informowali nas słuchacze w szczecińskim biurze obsługi klienta brak jest płynów do dezynfekcji, a wszyscy korzystają z tych samych długopisów.Do tej pory na Pomorzu Zachodnim są dwa zdiagnozowane przypadki koronawirusa. To starsze małżeństwo ze Stargardu, które wróciło z wypoczynku z Włoch.W całej Polsce z powodu zarażenia w szpitalach przebywa 21 osób.