Rusza Młodzieżowy Budżet Obywatelski

Uczniowie szkól ponadpodstawowych w mieście mogą do 20 marca zgłaszać swoje projekty. Później będzie czas na kampanię promocyjną - głosowanie od 6 do 8 kwietnia.

Każda szkoła ma do wydania 8,5 tysiąca złotych.



- Projekt składa grupa co najmniej trzech uczniów; wypełniają krótką kartę projektu, gdzie opisują swój pomysł i to, jak wpłynie na szkołę i jak będzie zrealizowany. Potem składają go do Kapituły Projektu w szkole, muszą też przekonać koleżanki i kolegów, by zagłosowali na ich pomysł i w głosowaniu okaże się, które projekty wygrały - mówi dyrektor Biura Rady Miasta w Szczecinie, Rafał Miszczuk.



To już druga edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. W ubiegłym roku wygrywały m.in. takie projekty jak zorganizowanie zajęć z samoobrony, wyposażenie warsztatu fotograficznego czy utworzenie radiowęzła.