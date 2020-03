Agresor z CH Kaskada pod nadzorem policji

Policja zatrzymała mężczyznę, który pod koniec lutego chodził z nożem po szczecińskim Centrum Handlowym Kaskada. Nikt w tej sytuacji nie ucierpiał fizycznie - mówił w Rozmowie pod krawatem Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, nadinspektor Tomasz Trawiński.

Jak informowaliśmy 21 lutego, "około 30-letni mężczyzna miał być agresywny, przeklinał i głośno słuchał muzyki". Jeden ze świadków poinformował naszą reporterkę, że miał wdać się w bójkę z trzema osobami.Szef zachodniopomorskiej policji szczegółów nie ujawniał.- Żadna osoba nie została tam poszkodowana fizycznie. Mężczyzna kilka dni po tym zdarzeniu został zatrzymany, zostały mu przedstawione zarzuty. Dotyczą one przede wszystkim gróźb karalnych. Była to osoba notowana natomiast w sprawie stanu psychicznego jeśli zajdzie taka potrzeba wypowiedzą się biegli - powiedział.Obecnie mężczyzna jest pod dozorem policji. Według nieoficjalnych informacji Radia Szczecin był to atak na tle narodowościowym - podejrzany miał zaatakować trzech obywateli Niemiec tureckiego pochodzenia.