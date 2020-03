Są środki na budowę trzech odcinków S11

Wizualizacje S11 źródło: GDDKiA S11 Koszalin - Zegrze pom. i Kłanino - Bobolice-01

Około 1,5 miliarda złotych będzie kosztowała budowa części trasy S11 na terenie naszego województwa. Pieniądze już są. Wybrano też wykonawców.

S11 docelowo będzie miała 600 kilometrów i połączy Kołobrzeg z Górnym Śląskiem. Zachodniopomorska część trasy została podzielona na trzy odcinki.



- Pierwszy odcinek będzie zaczynał się w Koszalinie do rejonu Zegrza Pomorskiego. Kolejny do Konina, a ostatni będzie prowadził do Węzła Bobolice - informuje rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Mateusz Grzeszczuk.



Rozpoczęło się projektowanie drogi.



- Wykonawcy mają 10 miesięcy na zaprojektowanie, złożenie wniosków i wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - dodaje zastępca dyrektora oddziału, Mariusz Mierzwa.



Fizycznie prace budowlane powinny się rozpocząć w drugiej połowie wakacji przyszłego roku.