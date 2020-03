Zawieszają zajęcia. Szczecińskie uczelnie podają terminy

Szczecińskie uczelnie zawieszają zajęcia. To w związku z epidemią koronawirusa. Zdecydował o tym premier Mateusz Morawiecki. Dostosowały się do tego lokalne uczelnie.

Pomorski Uniwersytet Medyczny odwołał zajęcia do 25 marca. Nie odbędą się wykłady, ćwiczenia, seminaria, dotyczy to wszystkich poziomów studiów. Studenci otrzymają materiały do nauki drogą elektroniczną. Zalecono też, by studenci nie wyjeżdżali ze Szczecina ze względu na sytuację epidemiologiczną. Również do 25 marca nie będą odbywać się zajęcia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.Zajęcia do odwołania zawiesił natomiast Uniwersytet Szczeciński, zamknięte będą też biblioteki uczelni. W akademikach wstrzymano kwaterowanie nowych studentów, wprowadzono też zakaz odwiedzin.Do 1 kwietna wolne mają studenci Akademii Morskiej w Szczecinie. W najbliższych dniach jednak uczelnia wdroży system e-learningu, dla kierunków gdzie nauka może odbywać się właśnie w taki sposób.Akademia Sztuki z kolei odwołała zajęcia do 27 marca, dodatkowo do 29 marca uczelnia będzie zamknięta dla studentów, pracowników i gości.