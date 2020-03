Miasto funkcjonuje i będzie funkcjonować, natomiast ciąży na nas odpowiedzialność wdrożenia zaleceń - powiedział w "Samorządowej przeplatance" prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Prezydent tak skomentował nowe obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. W mieście zamknięto szkoły, instytucje kultury i wiele obiektów rekreacyjnych.- Zespół zarządzania kryzysowego pracuje od dwóch tygodni - dodał prezydent. - Pierwsze nasze rekomendacje były do szkół i domów pomocy społecznej, natomiast teraz, gdy w sposób ograniczony wdrażamy zasady kwarantanny, to też musimy się w tym umiejętnie odnaleźć. Dlatego doszczegóławiamy informacje na bazie decyzji premiera o zawieszeniu funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Nie planujemy żadnych istotnych ograniczeń, natomiast zachęcamy mieszkańców Szczecina do ograniczenia aktywności.Niektórzy urzędnicy magistratu pracują zdalnie. Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta działa normalnie, jednak każdy, kto nie musi załatwić pilnej sprawy, proszony jest o przełożenie wizyty na późniejszy termin lub załatwienie jej zdalnie.