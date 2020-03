Egzamin z wirusa dla polityków

Kampania wyborcza, a wirus to temat, o którym dyskutowali eksperci "Radia Szczecin na wieczór". Zastanawiali się, jak reagowanie na epidemię wpłynie na odbiór rządu.

- Sytuacja, z którą obecnie mamy do czynienia przypomina tę z wyborów w 1997 roku, z okresu wielkich powodzi w kraju - powiedział Sebastian Kaniewski, politolog z Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. - Można przywołać, jakie szanse miała wówczas ekipa rządząca, jakie szanse miała opozycja. Akurat sytuacja powodziowa doprowadziła do tego, że rząd SLD poniósł porażkę w wyborach, ponieważ nie radził sobie właśnie z tą sytuacją. Na chwilę obecną widać, że rząd jest dobrze oceniany, ale trudno określić, jak będzie się rozwijała sytuacja.- Emocje zdecydują kto "zyska" w okresie kampanii w związku z koronawirusem - powiedziała Anna Mierzyńska, specjalistka w dziedzinie marketingu sektora publicznego. - A odbiór działań rządu się zmienia. - Dziś mamy doniesienia, że po wystąpieniu premiera o zamknięciu szkół wybuchła jakaś panika, jeżeli chodzi o zakupy. Wszystko znika z półek. To jak ludzie reagują i jak się czują w czasie takiej kryzysowej sytuacji, to wszystko są ludzkie emocje. Mniejsze znaczenie w tej sytuacji, którą mamy dzisiaj w Polsce, mają fakty i my tak naprawdę nie wiemy, jak dziś Polacy oceniają. Czy wierzą, że państwo zapanuje nad sytuacją, czy nie.Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja.