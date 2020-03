Od czwartku testy na wirusa w Szczecinie

Testy na koronawirusa będzie można od czwartku wykonywać w Szczecinie. W środę sprzęt, który trafił do szpitala przy Arkońskiej, przeszedł testy. Wypadły pomyślnie.

- Sprzęt sprowadzony do Szczecina w poniedziałek był wcześniej instalowany i konfigurowany - powiedział Mateusz Iżakowski p.o. rzecznika w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie przy ul. Arkońskiej. - To specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, dzięki któremu będziemy mogli na miejscu badać próbki od osób z podejrzeniem koronawirusa. Od 6 rano będziemy mogli ruszyć z badaniami.Do tej pory próbki do badań, trzeba było wysyłać do laboratorium poza regionem a diagnozowanie trwało nawet trzy dni. Teraz potrwa cztery godziny. Jednorazowo będzie można przebadać 12 próbek.