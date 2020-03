Obchody walk o Kołobrzeg bez rekonstrukcji, kameralnie

Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w całym kraju odwoływane są nie tylko imprezy masowe, ale i uroczystości gromadzące większe grupy ludzi.

W Kołobrzegu miejscowe władze poinformowały o odwołaniu wszystkich uroczystości związanych z obchodami 75. rocznicy walk o miasto. Prezydent Anna Mieczkowska mówi, że bohaterowie wydarzeń z 1945 roku zostaną uczczeni jedynie podczas skromnej uroczystości na cmentarzu wojennym.



- Ograniczamy się jedynie do niedzielnego złożenia kwiatów na cmentarzu wojennym, wydarzenie to będzie miało charakter kameralny, spotkamy się, by upamiętnić tych, którzy zginęli w walkach o Kołobrzeg - zapowiedziała prezydent Mieczkowska.



Przełożona zostaje natomiast najbardziej widowiskowa część obchodów, czyli widowisko "Bój o Kołobrzeg", które miało zgromadzić 450 rekonstruktorów i kilka tysięcy widzów.



Sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że już dziś fundacja Wolne Miejsce zrezygnowała z organizacji w Kołobrzegu Wielkanocnego Śniadania dla Samotnych. Miejscowe władze poinformowały także o odwołaniu wszystkich zajęć i wydarzeń, które miały odbywać się w Regionalnym Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, a także w miejskiej bibliotece, świetlicach i klubach seniora.



Wszystkie miejskie obiekty będą zamknięte do końca marca.