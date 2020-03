Minister Maciej Kopeć: egzaminy nie są zagrożone

Harmonogram egzaminów maturalnych i ósmoklasistów w tym momencie nie jest zagrożony - mówił w "Rozmowie pod krawatem" wiceminister oświaty Maciej Kopeć.

Polityk ze Szczecina podkreślał, że dwa tygodnie wolnego od szkoły czy przedszkola to nie są ferie i o ile to możliwe młodzież powinna zostać w domach - a na pewno unikać galerii handlowych i skupisk ludzkich.Jednocześnie Maciej Kopeć zapewniał, że podstawa programowa jest zaprojektowana tak, że nie wypełnia całego czasu przewidzianego na naukę.- Z punktu widzenia organizacji roku szkolnego, systemu egzaminacyjnego to nie rodzi żadnych zagrożeń, jest zapas. Ze swojej strony przede wszystkim będziemy zachęcać do korzystania z platformy edukacyjnej E-podręczniki. Także udostępnimy materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jeżeli chodzi o egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny - poinformował Maciej Kopeć.Wiceminister oświaty dodawał, że nawet gdyby szkoły zostały zamknięte dłużej, niż zarządzone obecnie dwa tygodnie, to dalej nie powinno zmienić harmonogramu egzaminów.Obecnie w Polsce mamy wykryte 44 przypadki koronawirusa.