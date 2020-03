Urzędy gmin i powiatów zabezpieczają się przed koronawirsuem

źródło fot. www.wiadomosci.szczecin.eu

Samorządowcy wprowadzają środki ostrożności. Burmistrz Robert Krupowicz zdecydował, że w Goleniowie nieczynne będą kasy urzędu miasta. Natomiast Biuro Obsługi Interesanta, Wydział Ewidencji Ludności i Urząd Stanu Cywilnego zostały przeniesiony do holu.

O zastosowanie podobnych rozwiązań i ustawienie środków do dezynfekcji w placówkach gminnych zwrócił się także przewodniczący rady miasta w Nowogardzie, Marcin Nieradka do burmistrza Roberta Czapli.



Z kolei wójt Kołbaskowa, Małgorzata Schwarz apeluje, by korzystać z telefonu i internetu, aby załatwić sprawy w urzędzie.



W Łobzie biuro obsługi petentów zostało zamknięte do odwołania.



W sprawach pilnych należy dzwonić do sekretariatu burmistrza.