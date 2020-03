Komunikacja miejska kursuje w wakacyjnym trybie

Komunikacja miejska w Szczecinie przestawia się na wakacyjny rozkład jazdy. To z powodu zamknięcia szkół.

Od poniedziałku tramwaje i autobusy będą kursować według takich samych godzin, jak w czasie wakacji lub ferii zimowych. Z tras między innymi znikną autobusy 109 i 110, a linie numer 901, 904 i 908 nie będą jeździć w dni powszednie. Listę wszystkich zmian można znaleźć na zditm.szczecin.pl Do tego biletów nie będzie można przez jakiś czas kupić u kierowców i motorniczych. Ponadto przedstawiciele Zarządu Dróg proszą, żeby do autobusów i tramwajów nie wchodzić pierwszymi drzwiami. Przestały również działać przyciski do otwierania drzwi, kierowcy zatrzymują się na każdym przystanku i otwierają wszystkie wejścia.