W Przełomach pamiątki po rodzinie Plater-Zyberk

Centrum Dialogu "Przełomy", oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pamiątki i dokumenty po znanej z opozycyjnej działalności rodzinie Zofii i Michała Plater-Zyberk trafiły do Centrum Dialogu Przełomy.

Pan Michał za działalność w środowiskach katolickich został odwołany ze stanowiska naczelnika lokomotywowni Szczecin Wzgórze Hetmańskie.



- To jedna z bardziej znanych rodzin opozycyjnych w Szczecinie z piękną kartą działalności przedsierpniowej i zaangażowaniu w "Solidarność". Pan Michał bardzo szybko odszedł, była to wielka strata. Cieszę się, że chociaż na naszej wystawie są wspomnienia o mężu, o jego działalności. Ponadto panią Zofię mamy nagraną - mówi Agnieszka Kuchcińska-Kurcz z Centrum Dialogu Przełomy.



Zofia Plater-Zyberk tworzyła poradnictwo rodzinne w Szczecinie.



- Pani Magda, córka przekazała nam, cieszę się z tego, bo pomysł, by trafiło to do Przełomów podsunęła pani Agnieszka Przybylska, była radna. Trafiły do nas przede wszystkim rzeczy osobiste - dodaje Kuchcińska-Kurcz.



Pamiątki po rodzinie Plater-Zyberk zostaną pokazane na wystawie, która będzie otwarta w 40. rocznice powstania Solidarności w Szczecinie.



Na razie Centrum Dialogu Przełomy jest zamknięte dla zwiedzających.