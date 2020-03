Obrady Sejmiku jak lekcja w podstawówce [ZDJĘCIA]

Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyła się w ekspresowym tempie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyła się w ekspresowym tempie. Radni postanowili, że obrady ograniczą do minimum - trwały zaledwie 45 minut. Dyskusji nie było, a jedynie krótkie deklaracje w imieniu klubów.

Na początku sesji marszałek województwa Olgierd Geblewicz polecił opuścić salę obrad pracownikom wydziałów Urzędu Marszałkowskiego i dyrektorom podległych mu instytucji.



Później radni zrzucili z porządku obrad uchwały budzące emocje polityczne, których głosowanie nie było konieczne.



- Opanowanie sytuacji w przypadku ogłoszenia pandemii trwa nie mniej niż 2,5 miesiąca. W związku z tym należałoby się spodziewać, że co najmniej do końca maja możliwe, że wszystkie nasze spotkania zostaną zawieszone - poinformowała przewodnicząca sejmiku, Maria Ilnicka-Mądry z Bezpartyjnych.



To właściwie zachowanie - uważa przewodnicząca klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Jacyna-Witt.



- Dobra sesja, właściwie przeprowadzona, myślę, że radni z wszystkich klubów pokazali pełną odpowiedzialność wobec czasów, które są trudne dla nas wszystkich - oceniła Jacyna-Witt.



W trakcie czwartkowej sesji Sejmik większością głosów podjął decyzje m.in. o dofinansowaniu Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie.



Z kolei sesja szczecińskiej rady miasta ma odbyć się 24 marca. Na razie nie ma decyzji o jej odwołaniu, co nie oznacza, że takiej decyzji nie będzie.