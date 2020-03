Coraz silniejszy wiatr w regionie. Strażacy interweniują

Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin

Ponad 100 razy strażacy interweniowali w regionie, usuwając skutki silnego wiatru. To statystyki z godziny 11:00.

Na drodze A6 w stronę Kołobrzegu wiatr przewrócił tira, który blokuje oba pasy. Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Leszczyn.



Zablokowana jest także droga między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim. Na drogę spadło tam drzewo.



Utrudnienia są też na ulicy Bogumińskiej w Szczecinie - dzwonicie do nas w tej sprawie. - Bardzo się łamią gałęzie, lecą na drogę, jest duże niebezpieczeństwo - ostrzega słuchacz.



Natomiast w Szczecinie na Szosie Polskiej, przy przystanku Neptun Ogrody, leżą powalone drzewa.



Z kolei na skrzyżowaniu Warcisława z Przyjaciół Żołnierza zerwała się sygnalizacja świetna.



Na skrzyżowaniu Potulickiej z Sowińskiego zerwana gałąź zawisła na sieci trakcyjnej.



Utrudnienia są też między Pyrzycami a Szczecinem. - Tędy państwo nie przejedziecie, drzewo leży w poprzek drogi na obydwu pasach ruchu. Polecam wybrać objazd - informuje słuchacz Radia Szczecin.



Wiać w porywach do 90 km na godzinę będzie do godziny 20:00.