Kierowcy i motorniczowie nie sprzedają biletów, ograniczone będzie też wsiadanie pierwszymi drzwiami do pojazdów - takie zmiany w komunikacji miejskiej wprowadza Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

To w związku z epidemią koronawirusa.- W innych miastach wydzielone są specjalne strefy, żeby nie podchodzić, w Szczecinie jeszcze tego nie ma, ale sugerujemy, żeby kontakt z prowadzącymi pojazdy ograniczyć do minimum, najlepiej nie podchodzić. Te osoby każdego dnia spotykają tyle osób, których my - całymi tygodniami czy miesiącami - nie widujemy - mówiła w audycji interwencyjnej "Czas reakcji" Hanna Pieczyńska z ZDiTM.Od poniedziałku obowiązywać będzie też wakacyjny rozkład jazdy. Szczegóły na stronie internetowej