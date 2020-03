"Epidemię możemy jedynie spowolnić"

To nie ograniczy znacząco epidemii - może ją jedynie spowolnić - tak o zamykaniu szkół, przedszkoli czy odwoływaniu imprez w związku z koronawirusem mówił w "Radiu Szczecin na Wieczór" prof. Miłosz Parczewski, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych szpitala przy Arkońskiej.

- Doświadczenie włoskie mówi o tym, że prawdopodobnie takie działanie podjęto zbyt późno. Jak to będzie u nas, to tego nie wiemy i się już nie dowiemy, bo szkoły są zamknięte. Miejmy nadzieję, że to zadziała jako spowolnienie epidemii, nie spodziewam się, żeby miało ją to istotnie ograniczyć, po prostu ją pewnie odsunie w czasie - mówił Parczewski.W najbliższym czasie nie będzie ani leków, ani szczepionki na koronawirusa - dodawała dr Teresa Brodniewicz, prezes warszawskiej firmy MTZ Clinical Reaserch, Członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych GCP.pl.- Mamy do czynienia z zupełnie nowym, nieznanym wirusem. Nie było prowadzonych żadnych prac badawczych, więc sytuacja jest dużo trudniejsza. Tak więc rozwój nowego leku trwa często nawet kilkanaście lat - mówiła Brodniewicz.WHO - Światowa Organizacja Zdrowia - ogłosiła pandemię koronawirusa. Placówki m.in. oświatowe będą zamknięte w kraju przez najbliższe dwa tygodnie.W kraju odnotowano ponad 50 przypadków zakażenia koronawirusem. Około 400 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia.