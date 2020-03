Zamiast iść do lekarza, można do niego zadzwonić

Zamiast iść do lekarza, można skonsultować się telefonicznie. Z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa, takich porad udzielają także specjaliści.

W taki sposób można też skonsultować się z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej.Teleporady mają pomóc w opanowaniu epidemii, jak mówi Małgorzata Koszur z zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.- Żeby uzyskać np. informację od lekarza czy musi zjawić się na kolejnej kontrolnej wizycie, czy też może poprzestać na rozmowie z lekarzem. Może uzyskać e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie, jeżeli jest taka potrzeba - tłumaczy Koszur.Małgorzata Koszur przypomina także, że właściwie wszystkie sprawy w NFZ można załatwić telefonicznie, listownie bądź mailowo. Nie ma potrzeby przychodzić do siedziby, a w obecnym warunkach nie jest to nawet wskazane.- My te sprawy będziemy rzetelnie i niezwłocznie załatwiać, a wszystkie te dokumenty, które będą wymagane czy to są zlecenia na wyroby medyczne, czy karty EKUZ, czy inne jakiekolwiek inne sprawy wszystko to będzie trafiać na adres wskazany do korespondencji - mówi Koszur.Teleporad udzielają wszyscy specjaliści w regionie, którzy mają kontrakt z NFZ. Spis znajdziemy na stronie internetowej funduszu.