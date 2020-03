Egzaminy na prawo jazdy odwołane

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie poinformował, że wstrzymuje zarówno egzaminy praktyczne jak i teoretyczne przynajmniej do 25 marca - to z powodu zagrożenia koronawirusem. To samo dotyczy oddziału WORD w Barlinku.