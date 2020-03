Są pieniądze na budowę stacji pogotowia ratunkowego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W tym roku rozpoczniemy budowę stacji pogotowia ratunkowego przy ul. Twardowskiego za własne pieniądze, a w przyszłym do inwestycji dołoży państwo - to najnowsze informacje w sprawie nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie,

jakie przekazał marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

To ustalenia po spotkaniu z wiceminister Małgorzatą Jarosińską-Jedynak.



- Obecnie kończymy przygotowanie nowego wniosku, nowej dokumentacji. Jestem może niepoprawnym, ale jednak - optymistą, że w przeciągu kolejnych tygodni uda nam się uzyskać ostateczną zgodę i ogłosić przetarg, bo jeszcze w tym roku chcielibyśmy rozpocząć tę inwestycję - zapowiedział marszałek Geblewicz.



Budowa siedziby przy ul. Twardowskiego ma kosztować ponad 50 mln złotych.



W piątek natomiast podpisano umowę na budowę mniejszej stacji przy ul. Duńskiej. Zbuduje ją firma Calbud. Województwo na ten cel przekazało 6 mln złotych.



Stacja przy ul. Duńskiej skróci dojazd karetek.



- Będą wybudowane stanowiska dla stacjonowania sześciu ambulansów ratunkowych, będą stanowiska do ich odkażenia, do mycia, będą odpowiednie warunki socjalno-bytowe dla załogi, żeby pobyt na dyżurze nie męczył, żeby można było oczekiwać na kolejne wezwanie w godziwych warunkach - mówi Roman Pałka, dyrektor WSPR w Szczecinie.



Stacja przy ul. Duńskiej ma być gotowa za 15 miesięcy.