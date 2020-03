Powiat policki wyznaczył miejsca do kwarantanny terminowej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wskazaliśmy miejsce do pobytu osób objętych kwarantanna terminową - powiedział podczas briefingu prasowego starosta policki Andrzej Bednarek.

Od poniedziałku Starostwo Powiatowe będzie także funkcjonowało w ograniczonym zakresie.



- Zgodnie z poleceniem pana wojewody, mogłoby to dotyczyć zdarzeń, które dzieją się w obszarze naszej zachodniej granicy. Na dziś w trzech miejscach są tzw. blokady sanitarne z kontrolami. W przypadkach, kiedy konieczne będzie objęcie kwarantanną terminową do czasu przeprowadzenia badań, to mamy wskazać takie miejsce - mówił Bednarek.



Miejsce wskazane przez Starostwo to internat Zespołu Szkół w Policach. Drugie miejsce kwarantanny dla mieszkańców powiatu polickiego będzie funkcjonowało w jednym z ośrodków wypoczynkowych w Trzebieży.



- Jak sytuacja będzie się rozwijać i jak daleko radykalne inne kroki będą w najbliższych dniach, też do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Mimo wszystko tę normalność chcemy utrzymać. Natomiast nie wiemy co będzie w przyszłych dniach. Jeśli rzeczywiście będą decyzje albo konieczność do podjęcia radykalnych rozwiązań związanych nawet z zamknięciem urzędu, niewykluczone że będziemy musieli je podejmować - mówił starosta policki.



W Policach obecnie jest 11 osób objętych kwarantanna domową. Dwie, u których potwierdzono koronawirusa, przebywają w szpitalu przy ulicy Arkońskiej.