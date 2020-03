Krystyny z całej Polski zjechały się do Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

13 marca swoje imieniny świętują Krystyny. Z tej okazji w Kołobrzegu miała odbyć się już 23. edycja Ogólnopolskiego Zjazdu Krystyn. Z powodów epidemiologicznych imprezę w której miało uczestniczyć 450 kobiet z całej Polski w ostatniej chwili odwołano. Jednak część uczestniczek zdążyło już wcześniej przyjechać nad morze.

Około 30-osobowa grupa kobiet spotkała się w piątek na plaży, by przy okazji świętowania swoich imienin przeprowadzić symboliczne zaślubiny z morzem. Jak mówiły uczestniczki spotkania, nie jest to co prawda oficjalne spotkanie organizowane w ramach zlotu, jednak pomimo wprowadzenia środków ostrożności chcą wspólnie świętować imieniny.



- Koleżanki przyjechały tydzień wcześniej. Postanowiłyśmy tu przyjść i tak jak planowałyśmy zrobić zaślubiny z morzem, tak też dokonamy tego dzisiaj. Jest bardzo cicho, spokojnie. Ale są Krystyny, złożymy wiązanki kwiatów i pójdziemy na spacer po Kołobrzegu. - Generalnie obawa jest w każdej z nas, to nie to, że się nie boimy. Ale jesteśmy ostrożne. - Pomimo tej sytuacji jaka jest uważamy, że przynajmniej nie będziemy odwoływać tych dwóch dni - mówią Krystyny.



Z powodu zagrożenia koronawirusem odwołano natomiast wszystkie uroczystości i imprezy zaplanowane w ramach Zjazdu Krystyn. W Kołobrzegu nie odbędą się także sobotnie obchody 75. rocznicy walk o miasto.