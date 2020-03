Wypadki i utrudnienia na DK13 i S3

Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin

Na drodze krajowej nr 13 między Smętowicami a Przecławiem doszło do zderzenia dwóch TIR-ów i samochodu osobowego.

Kierowcę osobówki pogotowie przewiozło do szpitala. Na miejscu pracuje policja i dwa zastępy strażaków. W obu kierunkach są potężne korki. Można przejechać omijając utrudnienia w obu kierunkach przez Siadło Górne i Ustowo.



To jednak nie koniec problemów kierowców.



- Na 15 kilometrze S3 w kierunku do Szczecina auto w rowie. Jest straż pożarna. A w kierunku do Gorzowa na tym samym kilometrze dźwig wyciąga ciężarówkę z rowu - informuje słuchacz.



Trzeba bardzo uważać.