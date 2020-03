Politycy łączą siły by walczyć wspólnie o nowy dworzec w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Ponad partyjnymi podziałami w celu lepszego skomunikowania Kołobrzegu - tak określali miejscowi politycy Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, którzy wspólnie udali się do Ministerstwa Infrastruktury w celu konsultacji przyszłych zmian kolejowych w mieście.

Radna Agnieszka Trafas mówi, że efektem tego spotkania jest opracowanie koncepcji dla budowy nowego dworca kolejowego w południowej części Kołobrzegu, który miałby odciążyć stację położoną w centrum miasta.



- Obecne położenie torowiska i dworca jest problematyczne dla rozwoju Kołobrzegu i dla komunikacji mieszkańców pomiędzy miastem a strefą uzdrowiskową - mówiła Trafas.



Podczas piątkowej konferencji prasowej Czesław Hoc z Prawa i Sprawiedliwości cieszył się, że w tak ważnej dla miasta sprawie politycy z różnych opcji mówią jednym głosem.



- Kolej nie ma barw politycznych. Musimy dążyć do tego, żeby nasze miasto się rozwijało. I wszystko będziemy robić wspólnie, dla naszego i przyszłego pokolenia, by nasz piękny Kołobrzeg się modernizował - mówił Hoc.



Obecnie Kołobrzeg posiada jeden dworzec, a także małą stację Kołobrzeg-Stadion, na której zatrzymują się między innymi pociągi do Szczecina.