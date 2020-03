Prezydent Szczecina uspokaja i odpowiada na pytania mieszkańców [WIDEO]

Czy Szczecin zostanie zamknięty, co z galeriami handlowymi i jak długo zamknięte będą szkoły - między innymi o to pytali mieszkańcy Prezydenta Szczecina. Z powodu epidemii koronawirusa urząd zorganizował czat z Piotrem Krzystkiem na Facebooku.

We wtorek odbędzie się nadzwyczajna sesja rady miasta. Podczas posiedzenia zostaną podjęte procedury bezpieczeństwa. Na sesję zaproszeni są tylko radni oraz kolegium prezydenckie.





Prezydent wyjaśniał najważniejsze kwestie dotyczące działania miasta i prostował plotki, które krążą wśród mieszkańców. Jak mówił, na razie nie ma decyzji o zamknięciu granic Szczecina, ale nie jest to wykluczone.- Warto ograniczyć wszystkie podróże, zarówno do jak i z Polski. Na tę chwilę postarać się znaleźć w takim miejscu, które będzie bezpieczne i będzie pozwalało na normalne funkcjonowanie przez ten trudny okres - mówił Krzystek.Mieszkańcy pytali też, czy zamknięte zostaną galerie handlowe. Prezydent odpowiadał, że to rząd podejmuje takie decyzje.- Sugerujemy właścicielom tych galerii aby działali w ten sposób, by nie spotykały się tam większe grupy ludzi, szczególnie osób młodych. Kierujemy też tam straż miejską i policję - odpowiadał prezydent miasta.