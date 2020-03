Wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Granice Polski będą zamknięte

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, tymczasowo zamknięte będą granice Polski.

będą pełne kontrole na wszystkich polskich granicach

Polaków przyjeżdżający do kraju czeka kwarantanna

- Polscy obywatele po przekroczeniu granicy zostaną skierowani na 14-dniową kwarantannę. Państwo polskie nie pozostawi ich samych. Natomiast w obecnej sytuacji nie możemy sobie pozwolić na otwarcie granic dla cudzoziemców. Większość przypadków, które następnie są rozsadnikami epidemii koronawirusa w Polsce, to przypadki zaimportowane, w ścisłym tego słowa znaczeniu - mówił premier.





Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński powiedział, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego od północy z soboty na niedzielę będą obowiązywały nowe przepisy w zakresie przekraczania granic państwa przez obywateli Polski oraz cudzoziemców. Jak wyjaśnił, że w piątek w tej sprawie opublikowane zostaną dwa rozporządzenia. Pierwsze będzie dotyczyć przywrócenia kontroli na wszystkich granicach, a drugie wprowadzi ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski. Mariusz Kamiński podkreślił, że cudzoziemcy, którzy na stale żyją w Polsce i będą chcieli wrócić do naszego kraju, po przekroczeniu granicy będą musieli przejść obowiązkową 14-dniową kwarantannę. Szef MSWiA wyjaśnił ponadto, że w rozporządzeniu określi, które przejścia graniczne będą otwarte.



powstrzymanie koronawirusa jest możliwe

by wszyscy bez potrzeby nie wychodzili z domów

Szef rządu podkreślił, że krok ten wynika z odpowiedzialności i ma na celu zwiększenie naszego bezpieczeństwa. Premier zapowiedział, że- Podejmujemy decyzję o tymczasowym przywróceniu granic. Oczywiście te z Ukrainą, Białorusią i częścią Federacji Rosyjskiej były cały czas. Jednak te, które były wewnętrznymi granicami Unii Europejskiej zostają niejako odtworzone. Najpierw na 10 dni, z możliwością przedłużenia o kolejne 20, a później o kolejny jeden miesiąc - mówił premier.Mateusz Morawiecki dodał, żeMinister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnił, że- Jeżeli będziemy zachowywali się rozsądnie, odpowiedzialnie i zachowali spokój. Apeluję do wszystkich, abyśmy wspólnie działali dla zdrowia publicznego. Ten stan zagrożenia epidemicznego nie wynika z innych czynników, tylko z troski o to, abyśmy mogli pozwolić chorym leczyć się i zdrowieć w spokoju. Im wolniej będzie narastała epidemia i przyrastała liczba pacjentów zarażonych wirusem, tym większa szansa, że wszyscy pacjenci będą mogli być leczeni i wyzdrowieć. Wirus jest naprawdę groźny - mówił minister zdrowia.Łukasz Szumowski zaapelował,- To jest czas na kwarantannę dla całego społeczeństwa - podkreślił.Do tej pory w Polsce zdiagnozowano 68 przypadków zakażenia koronawirusem. Jedna osoba zmarła.