Policjanci patrolują centra handlowe

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, policja wspiera służby sanitarne, ale kontroluje także centra handlowe w naszym województwie - mówi podinspektor Alicja Śledziona, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

W centach handlowych policjanci szczególną uwagę zwracają na młodzież. - Wspieramy działania punktów kontroli sanitarnych, które są od kilku dni na naszych granicach. Wspieramy służby sanitarne w kontrolowaniu, sprawdzaniu czy decyzje administracyjne związane z objęciem niektórych osób kwarantanną domową są respektowane przez te osoby - mówi Śledziona.Od piątku funkcjonariusze sprawdzają czy w centrach handlowych nie spotyka się młodzież. - Przypominam w pierwszej kolejności jest obowiązek rodziców dbania o to, co robią ich dzieci. My będziemy sprawdzać czy te młode osoby nie grupują się. My tutaj możemy z nimi rozmawiać, apelować, odwoływać się do zdrowego rozsądku - dodaje Śledziona.Za niezastosowanie się do zaleceń służb sanitarnych, policjanci mogą nałożyć grzywnę w wysokości do pięciu tysięcy złotych.