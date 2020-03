Szok dla biegaczy. "Nie zmieniajcie planów treningowych"

Fot. Katarzyna Świerczyńska [Radio Szczecin]

Wiosna to dla wielu biegaczy czas intensywnych startów, robienia życiówek i sprawdzianów.

Jak zachować formę, skoro wszystkie biegi są odwołane? O rozpoczynającym się w nietypowy sposób sezonie w "Aktywnej Sobocie" mówił trener i biegacz Jerzy Skarżyński.



- W listopadzie zaczynają przygotowania do sezonu. Parę miesięcy harówki, pracy. Żniwa to starty na końcu marca i w kwietniu. Kołobrzeg odwołany, Poznań odwołany, Gdynia odwołana, Dębno odwołane, Łódź odwołana, Kraków odwołany. Szok. W tym negatywnym podejściu do tego, co się teraz dzieje, trzeba znaleźć światełko w tunelu - podkreśla Skarżyński.



Skarzyński apeluje do biegaczy, aby - mimo odwołanych startów - dalej trenowali.



- Nie zmieniajmy swoich planów treningowych. Naładowaliśmy się i teraz musimy eksplodować wynikami. Zamiast odwołanych startów, robimy sobie sprawdziany. Trenujemy tak, jakby się nic nie zmieniło. Zamieniając tylko wyjazdy na starty, treningiem z kolegą lub samemu - dodaje Skarżyński.



Trenować samemu lub w małym gronie, unikać dużych grup, bo odwołane są nie tylko biegi, ale również wspólne treningi m.in. spotkania Wieczornego Biegania w Szczecinie.