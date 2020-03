Podejrzewał u siebie koronawirusa, więc... zgłosił się na komisariat

Mężczyzna z podejrzeniem koronawirusa zgłosił się na policję w Gryficach. Pomieszczenie, w którym się znajdował zostało wyłączone z użytku i jest odkażane.

Takie informacje przekazał podkomisarz Zbigniew Frąckiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.Policjanci, ubrani w specjalne kombinezony, zatrzymali mężczyznę i wezwali karetkę, która przewiozła chorego do szpitala przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie.- Około godziny 9:00 do Komendy Powiatowej Policji w Gryficach stawił się 51-letni mężczyzna, który poinformował, że źle się czuje ma duszności i wysoką gorączkę. W związku z podejrzeniem, ze może być to zakażenie koronawirusem, policja podjęła niezbędne czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami - mówi Frąckiewicz.Jak informuje podkomisarz Zbigniew Frąckiewicz, Komenda Powiatowa Policji funkcjonuje normalnie.- Chciałbym zaapelować dla naszego wspólnego dobra. Należy stosować się do obowiązujących komunikatów. W sytuacji, kiedy mamy podejrzenie, że możemy mieć objawy zakażenia nie należy odwiedzać urzędów, ani informować instytucji osobiście - dodaje Frąckiewicz.Osoby, które podejrzewają u siebie zakażenie koronawirusem powinny najpierw skontaktować się telefonicznie z Sanepidem.