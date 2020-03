Prezydent Andrzej Duda apeluje do Polaków, żeby zostali w domach. Andrzej Duda spotkał się w sobotę z ratownikami medycznymi w Garwolinie.

Prezydent zaapelował również, żeby w razie zauważenia u siebie objawów podobnych do tych przy grypie, nie odwiedzać przychodni, a dzwonić na infolinię.- Bardzo proszę, żeby to utrzymać. Proszę dzwonić na infolinię, jeśli się państwo źle czują, występują objawy takie jak przy grypie - mówi prezydent Duda.Liczba zdiagnozowanych zakażeń koronawirusem w Polsce wzrosła do 93, z czego dwie osoby zmarły.