W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego od soboty do odwołania uzdrowiska zawieszają działalność - informuje Małgorzata Koszur, rzecznik prasowy zachodniopomorskiego NFZ.

Jeżeli pacjent posiada potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które ma się rozpocząć po 14 marca 2020 roku, to powinien pozostać w domu.Skierowanie do sanatorium będzie mogło być zrealizowane w późniejszym terminie, z zachowaniem obecnego miejsca w kolejce oczekujących. Szczegółowych informacji udzielą oddziały wojewódzkie NFZ.Pracownicy oddziału Funduszu telefonują do osób, które miały w najbliższych dniach rozpocząć turnus leczniczy w uzdrowisku, aby poinformować ich o zaistniałej sytuacji.