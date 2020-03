Szpital przy Arkońskiej zmienia się w zakaźny. Trwa przewożenie pacjentów [ZDJĘCIA]

Trwają ostatnie przygotowanie do przekształcenia szpitala wojewódzkiego w Szczecinie w placówkę zakaźną. To z powodu epidemii koronawirusa.

Pacjenci z oddziału intensywnej terapii są przewożeni do innych szpitali w Szczecinie -informuje Mateusz Iżakowski, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.- Już jesteśmy na finiszu, w sumie 250 łóżek już od poniedziałku będzie przygotowanych na ewentualność przyjmowania nowych pacjentów. Pacjenci z czterech oddziałów zostali przewiezieni do innych budynków na terenie szpitala - tłumaczy Iżakowski.W szpitalu nadal przebywa pięć osób zarażonych koronawirusem. - Czterech z nich przebywa na oddziale zakaźnym. Piąta osoba cały czas jest na OIOM-ie, jej stan jest ciężki, ale stabilny - informuje Iżakowski.Władze szpitala apelują, aby osoby, które podejrzewają u siebie koronawirusa nieprzychodziły do szpitala przy ul. Arkońskiej, by się zbadać. Lekarze wówczas nie mogą zajmować się pacjentami, którzy naprawdę potrzebują pomocy.W przypadku złego samopoczucia lepiej zgłosić to telefonicznie Sanepidowi lub lekarzowi podstawowej opieki medycznej.