Zamiast wizyty w kościele, transmisja mszy w internecie

Po to narzędzie w dobie pandemii koronawirusa sięgają kolejne parafie w kraju, między innymi szczecińscy dominikanie.

Dominikanie na transmisję zapraszają w taki sposób: - Szczęść Boże, przygotowujemy się do prowadzenia transmisji z kilku naszych niedzielnych mszy świętych. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, będzie to 11:00, 12:30, być może 20:30. Te transmisje będą się odbywały na naszym kanale na YouTubie. Zawsze chciałem to zrobić, mogę powiedzieć po raz pierwszy: zostawicie suba i kliknijcie dzwoneczek. Szczęść Boże.Przypomnijmy, w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym zakazano zgromadzeń przekraczających 50 osób. Dotyczy to także wiernych.