Plakaty nt. koronawirusa w centrum Szczecina [ZDJĘCIA]

Ogłoszenia związane z epidemią koronawirusa zawisły w niektórych bramach bloków w centrum Szczecina.

Zarządcy informują w ten sposób, m.in. co lokatorzy powinni zrobić w przypadku podejrzenia zachorowania. Są też sugestie dotyczące profilaktyki.Na plakacie czytamy, że jeśli w ciągu ostatnich dwóch tygodni byłeś w miejscu, gdzie występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie gorączkę, kaszel, duszności lub problemy z oddychaniem, to natychmiast telefonicznie powiadom o tym Sanepid. Na ogłoszeniu podany jest również numer telefonu stacji, a także numer specjalnej infolinii związanej z epidemią.Wszelkie wątpliwości na temat swojego stanu zdrowia należy konsultować wyłącznie telefonicznie. Również przed przybyciem do szpitala.Plakaty to dobry pomysł - mówi jeden z mieszkańców.- Ten plakat wisi już od kilku dni. Fajnie, że jest takie ogłoszenie, dzięki temu wiadomo, gdzie się zgłosić w razie potrzeby. Oczywiście, mam nadzieję, że taka nie nastąpi ani u mnie, ani u sąsiadów, ale w przypadku tej epidemii lepiej wiedzieć więcej - mówi mężczyzna.W ogłoszeniu czytam również o podstawowej profilaktyce, takiej jak mycie dłoni czy osłanianie się ramieniem w trakcie kichania i kaszlenia.