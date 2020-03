O północy Polska zamyka granice

O północy granica Polski zostanie tymczasowo zamknięta dla obcokrajowców. Przywrócone zostaną kontrole na przejściach granicznych, a niektóre z nich będą zamknięte - mówi Agnieszka Golias, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej.

- Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej oznacza, że granicę można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, każde przekroczenie granicy w miejscu do tego nie wyznaczonym jest wykroczeniem i można dostać mandat - informuje Golias.W naszym województwie będą otwarte tylko przejścia graniczne w Świnoujściu-Garz, Kołbaskowie, Szczecinie-Gumieńcach i Krajniku Dolnym.Polskę będzie można opuszczać, ale będzie się to wiązało z uciążliwościami. - Granica nie będzie zamknięta dla polskich obywateli, trzeba tylko pamiętać, że każdorazowo wyjazd wiąże się z tym, że po powrocie trzeba się będzie poddać obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie - tłumaczy Golias.Granice pozostaną zamknięte przez 10 dni. Zawieszone zostaną także międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Towary będą wyjeżdżały i wjeżdżały do Polski bez zakłóceń.